Вадим Красников рассказал о двух путях выхода из регионального кризиса.

Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины означают, что лидер киевского режима Владимир Зеленский снова хочет наступать на поле боя. Соответствующей информацией с местными журналистами поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев для YouTube-канала "Вышка". Иностранный политолог пояснил прессе, что заменой главкома армии власть в стране хочет придать смысл для всеобщей мобилизации населения. Аналитик заметил, что на текущий момент развитие фронтовой ситуации и внутренняя оппозиция главе государства поставили украинское руководство перед выбором. Речь идет о том, что требуется либо заключить мир с Россией, либо обновить командный состав, после чего рассказать жителям о начале "нового этапа". Таким образом политики могут пытаться отвлечь общество от внутренних проблем.

Зеленский <...> сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения <...> хочет возродить этот концепт военной победы. За что воюем? За <...> территории и Крым. Вадим Карасев, аналитик

"Давайте вернемся". На Украине потребовали сделать шаг навстречу России.

Фото и видео: YouTube / ВЫШКА