Вадим Карасев напомнил о декларации независимости Украины от 1991 года.

Украинским политическим деятелям придется пожертвовать прозападной ориентацией во внешней политике ради мира в стране. Такое мнение высказал подписчикам в эфире собственного YouTube-канала директор из киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Иностранный специалист отметил, что власти киевского режима не способны одновременно и рассчитывать на сохранение государственности, и на участие в Североатлантическом военном альянсе. Местный эксперт объяснил зрителям шоу, что важно помнить о том, на каких условиях начиналась история современной Украины.

Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности... Давайте возвратимся к декларации 91-го года о независимости. <...> А там что написано: "Внеблоковый, нейтральный статус". Вадим Карасев, политолог

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Фото и видео: YouTube / Politeka Online