Вадим Карасев рассказал о желании Германии наладить контакты с Россией.

Германия ждет удобного момента для того, чтобы выйти из-под американского влияния и восстановить отношения с Россией. Такое мнение высказал подписчикам в эфире собственного YouTube-канала директор из киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Украинский политолог полагает, что власти в Вашингтоне использовали региональный конфликт между Москвой и Киевом для того, чтобы воспрепятствовать тесным связям ФРГ и РФ. Однако самим немцам разрыв с Россией не дает никаких преимуществ. В настоящее время европейское государство потеряло доступ к энергетическим ресурсам, а также лишилась важнейшего для собственной продукции автомобильного рынка и рынка бытовой техники. В связи с такими условиями Берлину будет очень тяжело без бывшего восточного партнера.

Только и ждут, пока Америка где-то там поскользнется, и чтобы они опять восстановили <...> экономические связи с Россией. Немцы притворяются. Шольц притворяется, Писториус притворяется — кстати говоря, это все друзья и воспитанники Шредера. Вадим Карасев, эксперт

"Без нее не получится". В Киеве сделали неожиданное признание о России.

Фото и видео: YouTube / Говорит и доказывает Вадим Карасев