Вадим Карасев призвал Киев начать обсуждать мирные переговоры с Москвой.

Глобальный саммит мира, провести который требует Украина, ни к чему не приведет без участия России. Такое мнение огласил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью для израильского телеканала Iton TV.

Если реалистичность этого "глобального саммита мира", о котором говорил Зеленский, будет возрастать, тогда и встанет вопрос: если говорить о <...> результативности такого саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно. Вадим Карасев, эксперт

Иностранный аналитик обратил внимание ведущего шоу на низкую результативность прошедшей в Давосе 14 января встречи по "формуле мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского. Специалист уверен, что любой саммит без участия в нем Москвы не позволит сторонам приблизиться к мирному урегулированию проблемы. Он добавил, что в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе многие делегаты говорили о том, что если противоборствующие стороны не согласуют позиции, то подобные встречи станут просто "дипломатической пустышкой".

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Фото и видео: YouTube / ITON-TV