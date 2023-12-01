Вадим Карасев назвал цель президента России в отношении Украины.

Вооруженные силы Украины не смогут захватить Крым даже по приказу властей киевского режима. Соответствующее мнение высказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью местному YouTube-каналу Politeka. Иностранный специалист заметил, что военнослужащие могут сказать политикам о том, что требуется войти в НАТО, реформировать армию по стандартам Североатлантического альянса и подготовиться на случай, если Москва решится совершить собственное наступление. При этом Карасев полагает, что Россия не даст соседнему государству войти в состав военного блока.

Либо политики скажут: "идите на Крым". Тогда они готовят военный план на Крым, но Залужный приходит и говорит, что нечем. Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он наберет молодых людей, а чем они будут воевать? Их просто тогда возьмут и уничтожат. Вадим Карасев, политолог

Эксперт уверен в том, что украинские политики не решатся наступать на полуостров, так как почти все они все еще не понимают, "в чем фишка войны". Вадим Карсев заметил, что главе российского государства Владимиру Путину нужны не территории, а лишь нейтралитет краины и отсутствие внешних угроз с ее стороны под предводительством НАТО.

"Мы скоро умрем". На Украине раскрыли последствия необычной ошибки Киева.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online