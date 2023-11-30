Алексей Кущ рассказал о причинах антиукраинских настроений в мире.

Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики. Такое мнение выразил местный эксперт Алексей Кущ в интервью директору Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву. Гость шоу отметил, что когда речь идет о том, что страна является неким форпостом коллективного Запада или существовании некоего "легиона", то у Глобального Юга такие высказывания вызывают фантомные боли и воспоминания о неоколониальном и постколониальном прошлом.

И "легион Запада" в их понимании — это не очень хорошая система, которая несет для них угрозу. <...> Это большая проблема, если мы будем позиционировать себя как "легион Запада", то для глобального Юга мы попросту умрем. Алексей Кущ, аналитик

Украинский специалист подчеркнул, что стремление киевского режима изменить отношение к России, приписывая русских к финно-уграм или тюркам, также оскорбляет и другие народы. Сейчас люди ставят вопрос о том, в чем заключается проблема быть финном, венгром или тюрком по версии украинцев. Это приводит к росту антиукраинских настроений.

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Фото и видео: YouTube / Говорит и доказывает Вадим Карасев