Политолог Мезюхо высказался о возможной военной эскалации между КНР и Тайванем

По мнению эксперта, для США будет выгодным потенциальное напряжение в регионе.

Председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо высказался о возможной военной эскалации между КНР и Тайванем. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, Пекин никогда не признает независимость Тайваня. Он считает, что благодаря росту мощи своей армии Китай сможет военным путем восстановить свою территориальную целостность. Также Мезюхо отметил, что для США будет выгодным потенциальное напряжение на острове, чтобы оно создало экономическое ослабление КНР. Кроме того, политолог считает, что кроме Вашингтона никто не включится в потенциальную военную эскалацию.

Ранее мы сообщали, что в Пекине прошло заседание Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей.

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