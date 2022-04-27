В Пекине прошло заседание Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей

С января 2023 года товарооборот между двумя странами возрос на треть.

Заседание Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей состоялось в Пекине при поддержке РФПИ. Мероприятие прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

На повестку было вынесено обсуждение более 70 проектов на сумму свыше 17 трлн рублей. Российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов, который подчеркнул, что КНР является ключевым партнером России в сфере торговли и инвестиций. С января 2023 года товарооборот между странами возрос на треть, а уже к концу года преодолеет планку в $200 млрд, достичь которой планировалось только в 2024 году.

Простор для развития сотрудничества огромный: способствует этому не только уход ряда западных компаний с нашего рынка, но и желание самого Китая продолжать диверсификацию своей торговли для ослабления зависимости от рынка США. Эти факторы, а также то, что за последние 10 лет РФПИ совместно с китайскими партнерами реализовал более 45 проектов на сумму более 750 млрд рублей, позволяют позитивно смотреть на дальнейшее развитие этих связей. Telegram-канал "Мейстер"

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