Российский лидер намерен изложить позицию страны по актуальным проблемам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20. На это обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Российский лидер намерен изложить позицию страны по актуальным проблемам. Эксперты отметили, что Путин игнорировал два последних саммита G20 на Бали и в Нью-Дели, делегируя полномочия главе МИДа Сергею Лаврову. По мнению телеграмеров, первоначальная риторика Запада обесценивала участие российского президента в мероприятии, но сейчас произошли перемены.

Кроме того, все больше внимания мира занимает палестинский конфликт, где Россия, учитывая ее конструктивные отношения со всеми странами Ближнего Востока, является важным игроком, нацеленным на умиротворение региона. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Ростехнадзор признал соответствие объектов 1 линии "Арктик СПГ 2" проектным требованиям.

Фото: Kremlin.ru