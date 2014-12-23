Ростехнадзор признал соответствие объектов 1 линии "Арктик СПГ 2" проектным требованиям: мнение экспертов

"Новатэк" осуществил свои намерения, несмотря на санкции, однако недавно введённые рестрикции ставя вопрос о том, как обеспечить сбыт продукции.

Ростехнадзор признал соответствие объектов 1-й линий "Арктик СПГ 2" проектным требованиям. Таким образом, работы по созданию производства окончательно завершены. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что "Новатэк" осуществил свои намерения, несмотря на санкции, однако недавно введённые рестрикции ставят вопрос о том, как обеспечить сбыт продукции. Также телеграмеры отметили, что механизмы теневой торговли нефти, позволившие успешно противостоять санкциям, в отношении СПГ работают хуже.

Однако переориентацию на покупателей из динамично растущей Азии никто не отменял, как и создание фирм-прокладок для осуществления сбыта. СПГ очень востребованный товар, особенно когда геополитические события (уничтожение "Потоков", прекращение израильского экспорта) и климат (обмеление Панамского канала тормозит поставки СПГ в Азию из США) сказываются на глобальном энергорынке. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Россия и Алжир обсуждают поставки российской мясной и рыбной продукции.

Фото: novatek.ru