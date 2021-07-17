Россия и Алжир обсуждают поставки российской мясной и рыбной продукции: мнение экспертов

В 2018 году Минсельхоза ставил задачу сделать РФ нетто-экспортером мяса к 2024 году.

РФ и Алжир активно обсуждают поставки в африканскую страну российской баранины, рыбы и готовой мясной продукции. Информацию прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты напомнили, что в 2018 году Минсельхоза ставил задачу сделать РФ нетто-экспортером мяса к 2024 году. В итоге это случилось в 2022-ом. Тогда показатель потребления мяса на душу населения достиг рекордных более 79 кг в год, а в 2023-ем ожидается его рост до 81 кг в год. Авторы поста подчеркнули, что позиции РФ на мировом рынке мяса пока слабы и их нельзя сравнить с ситуацией на рынке зерна, однако первые достижения уже заметны.

Страна стала нетто-экспортером продовольствия по основным категориям сельхозпродукции, гарантировав внутреннее обеспечение на уровне, ранее никогда не достигавшемся. И на фоне тысячелетней истории, в которой голод был постоянным спутником еще на памяти ныне живущих стариков, а дефицит продовольствия – и на нашей собственной памяти – это одно из крупнейших достижений. Telegram-канал "Мейстер"

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