В Москве возбуждено уголовное дело по факту призывов к пропаганде терроризма 

Подозреваемым стал несовершеннолетний гражданин.

В российской столице возбудил уголовное дело по факту призывов к пропаганде терроризма через Интернет и социальные сети. Следствие установило, что 17 марта 2024 года 16-летний фигурант расследования, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Кантемировской в городе Москве, разместил в публичном Telegram-канале комментарии с незаконными предложениями. В результате отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления по Южному административному округу было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. По месту жительства злоумышленника проведены обыски, во время которых оперативники изъяли технические устройства и другие предметы, имеющие значение для расследования. Сейчас молодой человек находится под стражей по статье 91 УПК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Противоправные действия подозреваемого выявлены благодаря совместной работе следователей столичного СКР и сотрудников МВД России. пресс-служба СК РФ по региону

В Волгограде пенсионерка и ее сообщники незаконно оформили кредиты на 1 млрд рублей.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК