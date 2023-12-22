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В Москве возбуждено уголовное дело по факту призывов к пропаганде терроризма 

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Подозреваемым стал несовершеннолетний гражданин.

В российской столице возбудил уголовное дело по факту призывов к пропаганде терроризма через Интернет и социальные сети. Следствие установило, что  17 марта 2024 года 16-летний фигурант расследования, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Кантемировской в городе Москве, разместил в публичном Telegram-канале комментарии с незаконными предложениями. В результате  отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления по Южному административному округу было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. По месту жительства злоумышленника проведены обыски, во время которых оперативники изъяли технические устройства и другие предметы, имеющие значение для расследования. Сейчас молодой человек находится под стражей по статье 91 УПК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Противоправные действия подозреваемого выявлены благодаря совместной работе следователей столичного СКР  и сотрудников МВД России. 

пресс-служба СК РФ по региону

В Волгограде пенсионерка и ее сообщники незаконно оформили кредиты на 1 млрд рублей.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК

Теги: москва, пропаганда терроризма
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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