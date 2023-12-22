В Волгограде пенсионерка и ее сообщники незаконно оформили кредиты на 1 млрд рублей

Ирина Волк рассказала о схеме, которую разработала местная ОПГ.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что организатором преступной группы является 68-летняя местная жительница. Четверо ее знакомых находили клиентов, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями. Оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных злоумышленниками от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов.

В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась. пресс-служба МВД РФ по региону

По предварительным подсчетам полиции, с 2022 года по настоящее время соучастниками ОПГ привлечено порядка одного миллиарда рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. В квартирах подозреваемых проведено 28 обысков. У фигурантов расследования оперативники изъяли порядка 30 миллионов рублей, а также черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих автомобилей.

В ХМАО местного жителя подозревают в оправдании терроризма.

Фото и видео: МВД Медиа