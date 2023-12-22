Петербург занял 40-ое место рейтинга по доле просроченных кредитов

Также город стал вторым по объему выданных кредитов.

Петербург занял сороковое место среди регионов РФ по проценту просроченных кредитов, сообщает информационное агентство "РИА Новости".

Москвичи набрали кредитов на сумму более 25 трлн рублей, что составляет примерно 40% от общероссийского объема. Второе место по объему выданных кредитов занял Петербург (8,2% от общероссийского портфеля) и при этом сороковое по доле просроченных кредитов (2,5%).

Лидером по своевременным платежам среди юридических лиц оказался Чукотский автономный округ, где всего лишь 0,1% кредитов имеют просроченную задолженность. Также в пятерке лидеров по этому показателю оказались Амурская область, Камчатский край, Магаданская область (с долей просрочки 0,2%) и Забайкальский край (0,3%). Самая высокая доля просроченной задолженности наблюдается в Ненецком автономном округе (64%). В конце списка находятся Дагестан (52,5%), Карачаево-Черкесия (36,1%), Кабардино-Балкария (30,2%) и Чечня (24,3%).

Ранее мы сообщили о том, что объём выдачи потребительских кредитов в Петербурге обновил максимум трех лет.

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