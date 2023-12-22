Объём выдачи потребительских кредитов в Петербурге обновил максимум трех лет

Согласно данным регулятора, в I квартале 2024 года банки предоставили жителям Санкт-Петербурга потребительские кредиты на общую сумму 252,35 млрд рублей, что на 26% больше, чем в I квартале 2023 года.

В Петербурге объем выдачи потребительских кредитов в марте достиг 98,61 млрд рублей, что на 29,1% превышает показатели марта 2023 года, согласно отчету Центрального банка Российской Федерации. Показатели марта 2024 года стали самыми высокими за последние три года.

Согласно данным регулятора, в I квартале 2024 года банки предоставили жителям Санкт-Петербурга потребительские кредиты на общую сумму 252,35 млрд рублей, что на 26% больше, чем в I квартале 2023 года. Средняя процентная ставка по кредитам сроком до одного года на Северо-Западе составила 23,5%, увеличившись на 5,6 пункта по сравнению с февралем 2023 года. Средняя процентная ставка по кредитам на срок более одного года увеличилась на 5,7 пункта, до 17,9%. Однако ставка по автокредитам снизилась на 0,8 пункта, до 10,53%.

Участники рынка, опрошенные "Ведомостями", основным фактором роста кредитования называют увеличение спроса на автокредиты. Так, в первом квартале в Петербурге было выдано 13 750 автокредитов на сумму 24,77 млрд рублей, что в годовом исчислении больше на 84,4%. В марте, по данным Объединенного кредитного бюро, жители Петербурга оформили 6036 автокредитов на сумму 10,95 млрд рублей, что в годовом исчислении больше на 85,7%.

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Фото: Piter.TV