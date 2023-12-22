Набиуллина рассказала о диалоге по операциям в цифровых валютах

Глава ЦБ РФ рассказала подробности диалога с дружественными странами.

Центральный банк России ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, однако в этом вопросе важна и политическая готовность стран. Соответствующей информацией чиновница из государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина поделилась перед законодателями в рамках выступления с ежегодным отчетом о проделанной за год работе в нижней палате парламента.

Уже сейчас с теми странами, которые создают аналогичные платформы, мы ведем диалог. Здесь, конечно, важна не только техническая готовность, но и политическая готовность. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Центробанк пока не может справиться с мошенниками.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ