Центробанк пока не может справиться с мошенниками

Глава ЦБ прокомментировала проблему на пленарном заседании Госдумы РФ.

Центральному банку России пока что не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, поэтому для решения вопроса нужны новые решения. Соответствующей информацией чиновница из государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина поделилась перед законодателями в рамках выступления с ежегодным отчетом о проделанной за год работе в нижней палате парламента.

Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам. Об этом мы говорили и на комитетах, и на встречах с фракциями... Нужно вместе искать и другие решения, и мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что российское министерство по финансам уведомило о том, что почти каждый житель страны хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми аферистами. Одной из самых распространенных схем является телефонное мошенничество.

Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ