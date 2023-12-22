Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков

Глава ЦБ РФ прокомментировала ситуацию с подтоплением территорий в некоторых регионах страны.

Российские банки получили сотни обращений от пострадавших от весенних паводков. Соответствующей информацией чиновница из государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина поделилась перед законодателями в рамках выступления с ежегодным отчетом о проделанной за год работе в нижней палате парламента. Она отметила, что кредитные организации уже успели оформить порядка 200 кредитных каникул для граждан, пострадавших от последствий стихии.

Сейчас большое несчастье в Оренбургской области и мы рассчитываем, что людям поможет закон о кредитных каникулах, который был принят в прошлом году. Рекомендовали банкам рассматривать обращения в упрощенном порядке, понимая, что людям сейчас не до сбора разных справок. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В ЦБ отметили, что отечественные банки могут рассматривать такие обращения на основании документов, которые есть в наличии у человека, не требуя от клиентов полного комплекта, который можно будет предоставить позже. Дополнительно регулятор советует страховщикам упростить и ускорить урегулирование финансовых убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений лиц.

ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ