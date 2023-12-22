ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам

Эльвира Набиуллина оценила инициативу, о которой говорил президент в послании к Федеральному собранию.

Центральный банк Росси предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до двух миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до 2,8 миллиона рублей. Соответствующей информацией чиновница из государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина поделилась перед законодателями в рамках выступления с ежегодным отчетом о проделанной за год работе в нижней палате парламента. Чиновница полагает, что депутатам следует обсудить дополнительные стимулы.

По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ РФ отметила, что в части длинных денег российских вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения увеличится, к этому решению ранее призывал глава государства Владимир путин в своем послании к Федеральному собранию.

Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ