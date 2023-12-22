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Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

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Глава ЦБ РФ объяснила решение регулятора.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку. Соответствующей информацией чиновница из государственного финансового регулятора поделилась перед законодателями в рамках выступления с ежегодным отчетом о проделанной за год работе в нижней палате парламента. Эксперт отметила перед депутатами, что снижение ключевой ставки в стране произойдет в тот момент, когда замедление инфляции наберет нужную скорость.

Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина рассказала, зачем нужна высокая ключевая ставка.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: госдума, инфляция, ключевая ставка, отчет, правительственный час, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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