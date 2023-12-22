Набиуллина рассказала, зачем нужна высокая ключевая ставка

Глава ЦБ РФ рассказала об экономических показателях страны.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала, зачем стране нужна высокая ключевая ставка. Она отметила, что повышение ключевой ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономической системы, так как показатели продолжа.т расти высокими темпами. Соответствующее заявление чиновница из государственного финансового регулятора сделала перед законодателями в рамках выступления с ежегодным отчетом о проделанной за год работе в нижней палате парламента. Спикер из ЦБ пояснила, что инфляционный пик остался позади.

Осенью было много опасений, мы с вами обсуждали это, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики, но мы видим, что это не так. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам года ВВП вырос на 3,6%. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

При такой ситуации, когда избыточный спрос выливается и в рост цен, и в ослабление рубля, которая наблюдалась летом 2023 года, эксперты среагировали повышением ключевой ставки. Этим решением Центробанк РФ защищает реальные доходы граждан, вносит прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с уровнем бедности. В частности, речь идет о том, что стоимость товаров первой необходимости ускоряются в первую очередь,поэтому их нужно сдерживать.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ