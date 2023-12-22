Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Эльвира Набиуллина рассказала об инфляции в стране.

Совет директоров Банка России в пятницу, 16 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Эксперты отметили, что существующее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенью 2023 года, однако оно все еще остается высоким. Внутренний спрос в стране продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.

Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. заявление ЦБ РФ

В ЦБ добавили, что уровень инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономической системе.

ЦБ предложил ввести новую меру по борьбе с мошенниками.

Фото и видео: YouTube / Банк России