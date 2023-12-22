Эльвира Набиуллина рассказала о том, как госрегулятор поможет сохранить деньги россиянам.

ЦБ предложил ввести новую меру по борьбе с мошенниками. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина во время форума "Кибербезопасность в финансах", выступая на панельной дискуссии "Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения". Чиновница объяснила участникам мероприятия, что для борьбы с мошенничеством государственный финансовый регулятор предлагает ввести лимиты на внесение наличных денежных средств в банкоматах с использованием токенизированных карт. Эта мера также может относиться вк случаям, когда средства заносятся на только что открытую карту к банковскому приложению.

Берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, счет преступника... рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ предложил внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов.

Фото и видео: YouTube / Банк России