ЦБ предложил внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов

Эльвира Набиуллина оценила законопроект, который заработает летом 2024 года.

ЦБ РФ предложил внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов потребителям. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина во время форума "Кибербезопасность в финансах", выступая на панельной дискуссии "Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения". Речь идет о ситуациях, когда клиент получает от банка от одного миллиона рублей.

Нужно распространить период охлаждения - и на крупные кредиты. Мы предлагаем с миллиона рублей начать, но все нужно обсуждать, срок охлаждения нужно обсуждать, но нужен зазор между оформлением кредита и выдачей денег. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина рассказала о борьбе с кредитным мошенничеством.

Фото и видео: YouTube / Банк России