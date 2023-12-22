Глава ЦБ назвала приоритеты в работе в киберсфере.

Набиуллина рассказала о борьбе с кредитным мошенничеством. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина во время форума "Кибербезопасность в финансах", выступая на панельной дискуссии "Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения". Чиновница заметила, что важно изменить подходы и менталитет в сфере информационной безопасности, чтобы население как можно меньше теряло денежные средства от киберпреступников.

Мы с вами развиваем инструменты, постоянно развиваем законодательство, многое делается, но мы видим, что кибермошенники очень изобретательны… С этим вызовом сталкивается не только наша страна, многие страны, важна кооперация. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ РФ призвала коллег концентрироваться на приоритетных задачах. Среди таких проблем находится кредитное мошенничество. С июля 2023 года в стране заработает новый закон, связанный с самозапретом кредитов. Однако государству требуется работать над финансовой грамотностью населения, так как люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их злоумышленникам.

Набиуллина заявила об очень низком качестве отчетов банков о действиях мошенников.

Фото и видео: YouTube / Банк России