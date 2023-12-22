Набиуллина заявила об очень низком качестве отчетов банков о действиях мошенников

Глава ЦБ РФ оценила проблему, существующую в работе банковской сферы.

Отчетность российских банковых организаций по информационной безопасности сейчас очень низкого качества. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина во время форума "Кибербезопасность в финансах", выступая на панельной дискуссии "Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения". Глава государственного финансового регулятора пояснила участникам мероприятия, что данная проблема требует актуального решения.

По сути дела отчетность есть, но мало кто ею пользуется. Усилия есть, результат не очень высокий, мы хотели бы эту тему решить... для обмена достоверной информацией о мошеннических схемах, о мошенниках - это принципиально важно. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина: каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль является заемным.

Фото и видео: YouTube / Банк России