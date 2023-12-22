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Набиуллина: каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль является заемным

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Каждый четвертый похищенный из банков кибермошенниками рубль является заемным. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина во время  форума "Кибербезопасность в финансах", выступая на панельной дискуссии "Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения".

Социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод. Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина: долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: кредиты, мошенничество, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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