Набиуллина: каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль является заемным

Каждый четвертый похищенный из банков кибермошенниками рубль является заемным. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина во время форума "Кибербезопасность в финансах", выступая на панельной дискуссии "Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения".

Социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод. Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина: долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло.

Фото и видео: YouTube / Банк России