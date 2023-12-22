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Набиуллина: долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло

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Глава ЦБ РФ оценила ситуацию в сфере кибербезопасности страны.

Долгожданного переломного момента в борьбе с мошенниками в киберсфере не произошло, гражданам страны возмещается меньше десяти процентов от похищенных денежных средств.  Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина во время  форума "Кибербезопасность в финансах", выступая на панельной дискуссии "Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения". Эксперт пояснила, что кроме роста числа успешно отраженных атак отечественными банками, дополнительно увеличилось и количество успешных хакерских атак. Речь идет о почти 1,2 миллионах финансовых операций, произошедших без согласия клиентов.

Конечно, мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало - 8,7%. Меньше 10% средств возмещается людям. Цифра еще достаточно низкая.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина отметила, что угроза кибербезопасности будет только увеличиваться, поэтому специалистам нужно менять подходы к защите людей от киберугроз.

Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: кибербезопасность, мошенничество, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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