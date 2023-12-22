Набиуллина: долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло

Глава ЦБ РФ оценила ситуацию в сфере кибербезопасности страны.

Долгожданного переломного момента в борьбе с мошенниками в киберсфере не произошло, гражданам страны возмещается меньше десяти процентов от похищенных денежных средств. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина во время форума "Кибербезопасность в финансах", выступая на панельной дискуссии "Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения". Эксперт пояснила, что кроме роста числа успешно отраженных атак отечественными банками, дополнительно увеличилось и количество успешных хакерских атак. Речь идет о почти 1,2 миллионах финансовых операций, произошедших без согласия клиентов.

Конечно, мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало - 8,7%. Меньше 10% средств возмещается людям. Цифра еще достаточно низкая. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина отметила, что угроза кибербезопасности будет только увеличиваться, поэтому специалистам нужно менять подходы к защите людей от киберугроз.

Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки.

Фото и видео: YouTube / Банк России