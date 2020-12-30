Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки

По ее словам, дежежно-кредитная политика в прошлом была мягкой.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку стоило начать поднимать еще весной. Об этом она рассказала в интервью "РБК".

По ее словам, дежежно-кредитная политика в прошлом была мягкой. Набиуллина отметила, что сейчас неизвестно, когда можно будет смягчить условия ключевой ставки. Также глава регулятора добавила, что необходимо убедиться в устойчивом снижении инфляции.

Ранее Набиуллина заявила, что без роста ставки экономике грозил эффект "перегретого автомобиля".

Фото: YouTube / Банк России