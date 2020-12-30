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Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки
Сегодня, 14:35
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Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки

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По ее словам, дежежно-кредитная политика в прошлом была мягкой.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку стоило начать поднимать еще весной. Об этом она рассказала в интервью "РБК".

По ее словам, дежежно-кредитная политика в прошлом была мягкой. Набиуллина отметила, что сейчас неизвестно, когда можно будет смягчить условия ключевой ставки. Также глава регулятора добавила, что необходимо убедиться в устойчивом снижении инфляции.

Ранее Набиуллина заявила, что без роста ставки экономике грозил эффект "перегретого автомобиля".

Фото: YouTube / Банк России

Теги: ключевая ставка, центробанк россии, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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