Обвиняемую по делу о мошенничестве экстрадировали из Черногории в Москву

Ирина Волк раскрыла подробности обвинений к Ольге Абрамовой.

С территории Черногории экстрадирована гражданка России, которая обвиняется в мошенничестве и преступлении против правосудия (статьи 159 и 303 УК РФ). Соответствующее заявление сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк в социальных сетях. Она уведомила, что злоумышленница в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН вернулась в Москву из аэропорта в Подгорице. Известно, что Ольга Абрамова считается причастной к аферам, организованным группой лиц в особо крупном размере, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Предварительно полицией установлено, что в период с мая по август 2018 года девушка в составе преступной организованной группы похитила денежные средства одной коммерческой организации в размере более 1,8 миллиона рублей. Далее банда организовала процедуру банкротства компании, используя для этого процесса фальсифицированные доказательства по гражданским и арбитражным делам. Фигурантка расследования изготовила ряд фиктивных документов и предоставила их в Симоновский районный районный суд по столице. В результате противоправная деятельность повлекла прекращение предпринимательской деятельности фирмы более чем на два года.

Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры РФ и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по г. Москве, организован международный розыск Ольги Абрамовой. Она была задержана в Черногории. пресс-служба МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа