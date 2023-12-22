В ГИБДД предупредили петербургских водителей о сложной ситуации на дорогах из-за ухудшения погоды

Снег уже выпал в Москве, а 7-8 мая он ожидается и в городе на Неве.

Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти предупредила водителей о предстоящем ухудшении погоды и призвала их к осторожности. Согласно прогнозу, в Северной столице ожидается снегопад.

В ближайшие дни зима может ненадолго вернуться в Петербург. Снег уже выпал в Москве, а 7-8 мая он ожидается и в городе на Неве. По прогнозу метеорологов, ночью температура опустится ниже нуля.

В связи с этим пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти советует автомобилистам снижать скорость движения при приближении к пешеходным переходам, учебным заведениям и жилым районам.

Пешеходам также следует быть внимательными, передвигаться по освещённым участкам дорог и только навстречу движению транспорта.

Ранее синоптик Колесов рассказал, когда придет тепло в Петербург.

Фото: Piter.TV