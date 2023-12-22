В Смоленской области задержаны подозреваемые в серии хищений иномарок

Ирина Волк рассказала о работе полиции по выявлению преступной группы по краже машин бизнес-класса.

На территории Смоленской области российские правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в серии хищений автомобилей иностранного производства. Соответствующие сведения журналистам предоставила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что следователи установили, что местные злоумышленники отслеживали транспортные средства бизнес-класса, преимущественно японского и корейского изготовления. Далее в ночное время преступники с помощью сканеров, перехватывающих радиоимпульс электронного ключа, отключали сигнализацию машин. После этого припаркованные во дворах жилых домов областного центра иномарки угонялись, переправлялись в другой регион, где их реализовывали покупателям

Задержанные подозреваются в совершении не менее трех эпизодов краж, а также одной попытке хищения. Ущерб от их действий составил свыше девяти миллионов рублей. пресс-служба МВД РФ

По факты произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 158 УК РФ. Фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемую по делу о мошенничестве экстрадировали из Черногории в Москву.

Фото и видео: МИД России