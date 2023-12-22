В ХМАО местного жителя подозревают в оправдании терроризма

В отношении мужчины ведется уголовное дело.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа российскими правоохранительными службами установлен и задержан местный житель, подозреваемый в публичном оправдании терроризма Соответствующее заявление сделали местные сотрудники из пресс-службы регионального управления МВД по Югре. Они отметили, что 41-летний представитель Сургутского района неоднократно на улице в присутствии других граждан высказывал свою радикальную точку зрения. Мужчина оправдывал особо тяжкое преступление, которое было совершено на объекте транспортной инфраструктуры в июле 2023 года. Дополнительно злоумышленник говорил о признании запрещённой идеологии правильной и нуждающейся в поддержке. Оперативники провели обыски по месту жительства и в гараже фигуранта расследования.

На основании материалов, собранных сотрудниками полиции, следователями СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело. пресс-служба МВД РФ

Свыше 350 млн рублей изъяли у подозреваемых, связанных с даркнет-платформой Hydra.

Фото и видео: МВД Медиа