Свыше 350 млн рублей изъяли у подозреваемых, связанных с даркнет-платформой Hydra

Участники преступного сообщества вкладывали заработанные криминальным путем средства в дорогостоящие автомобили и недвижимость.

Свыше 350 млн рублей изъяли у подозреваемых в России и Белоруссии, связанных с даркнет-платформой Hydra. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в течение нескольких лет данная платформа действовала в теневом сегменте глобальной сети и предоставляла доступ к маркетплейсам наркоторговцев. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяли более 200 электронных носителей информации и четыре цифровых кошелька с криптовалютой.

Также сообщается, что участники преступного сообщества вкладывали заработанные криминальным путем средства в дорогостоящие автомобили и недвижимость.

Ранее мы сообщали, что в России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей.

Видео: МВД России