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В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей

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ФСБ, Росгвардия и МВД задержали членов ОПГ.

Российские силовые структуры, правоохранительные органы раскрыли действовавшую в нескольких регионах страны группировку из 80 человек. Подозреваемые  обналичили порядка 18 миллиардов рублей. Согласно информации от Telegram-канала Росгвардии, организаторы и участники преступного сообщества занимались незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денежных средств. 

Как установило следствие, преступная группа насчитывала порядка 80 человек. Злоумышленники незаконно обналичили около 18 миллиардов рублей – часть денег была получена в рамках заключённых государственных контрактов.

сообщение Росгвардии

Жителя Ленобласти задержали за неоднократную демонстрацию нацисткой символики.

Фото и видео: Telegram / Росгвардия

Теги: опг, росгвардия, хищение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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