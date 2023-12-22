В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей

ФСБ, Росгвардия и МВД задержали членов ОПГ.

Российские силовые структуры, правоохранительные органы раскрыли действовавшую в нескольких регионах страны группировку из 80 человек. Подозреваемые обналичили порядка 18 миллиардов рублей. Согласно информации от Telegram-канала Росгвардии, организаторы и участники преступного сообщества занимались незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денежных средств.

Как установило следствие, преступная группа насчитывала порядка 80 человек. Злоумышленники незаконно обналичили около 18 миллиардов рублей – часть денег была получена в рамках заключённых государственных контрактов. сообщение Росгвардии

Жителя Ленобласти задержали за неоднократную демонстрацию нацисткой символики.

Фото и видео: Telegram / Росгвардия