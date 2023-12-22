Жителя Ленобласти задержали за неоднократную демонстрацию нацисткой символики

У него на груди набита тату со свастикой.

Сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан житель Ленобласти, подозреваемый в пропаганде и демонстрации нацистской символики.

Было установлено, что Р., находясь в общественных местах, неоднократно открыто демонстрировал нацистскую атрибутику и символику в виде татуировки на теле. Помимо этого мужчина неоднократно размещал для публичной демонстрации в одной из социальных сетей фотографии указанной татуировки.

Ранее за указанные действия Р. дважды привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Теперь в отношении жителя Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ.

В конце прошлого года военные награды с нацистской символикой обнаружили кингисеппские таможенники в багаже эстонца.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области