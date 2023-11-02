Военные награды с нацистской символикой обнаружили кингисеппские таможенники в багаже эстонца

Награды таможенники направили на экспертизу для определения их культурной ценности, стоимости и принятия дальнейшего процессуального решения.

Нагрудный крест со свастикой и награду времён Гражданской войны в России обнаружили кингисеппские таможенники у гражданина Эстонии, возвращавшегося на родину на автомобиле через пункт пропуска "Ивангород". Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина пытался вывезти из России более полутонны незадекларированной полиграфической продукции. В одной из 63-х коробок таможенники нашли металлический нагрудный знак в виде креста с лентой черно-бело-красного цвета, а также документы немецкого военнослужащего, датированные 1942-1943 годами, в том числе свидетельство о владении орденом "Железный крест". На одной из сторон креста указан год учреждения данной версии ордена – 1813, на другой – нацистская символика.

Также в коробке находился металлический предмет в виде тернового венца, пересеченного мечом, знак отличия Первого Кубанского ("Ледяного") похода.

Награды таможенники направили на экспертизу для определения их культурной ценности, стоимости и принятия дальнейшего процессуального решения.

В отношении эстонца возбуждено дело по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Печатная продукция признана товарной партией для перепродажи, её запретили вывозить. Расследование продолжается.

В сентябре у гражданки Великобритании выборгские таможенники нашли старинную икону.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ