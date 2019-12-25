У гражданки Великобритании выборгские таможенники нашли старинную икону

На пассажирку составили протоколы об административных правонарушениях.

Таможенники пресекли попытку вывезти из России старинную икону. Подробности рассказали в пресс-службе СЗТУ.

Инцидент произошел на МАПП "Брусничное". Старинную икону нашли среди вещей гражданки Великобритании, которая выезжала на автобусе из РФ в Финляндию. При прохождении таможни она не заявила о наличии предметов, подлежащих декларированию.

Согласно экспертизе, подокладная икона "Господь Вседержитель" является предметом религиозного культа, созданным более 100 лет назад, и относится к категории культурных ценностей.

На пассажирку составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее выборгские таможенники пресекли три попытки незаконного перемещения табачной продукции.

Фото: СЗТУ