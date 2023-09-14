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Выборгские таможенники пресекли три попытки незаконного перемещения табачной продукции

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Места сокрытия помогла обнаружить служебная собака Виало Ксанта.

Три попытки вывоза табачной продукции с сокрытием от таможенного контроля выявили на таможенном посту МАПП Светогорск с начала сентября. Места сокрытия помогла обнаружить служебная собака Виало Ксанта. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Так гражданка России, в настоящее время зарегистрированная и проживающая в Норвегии, спрятала 58 пачек стиков в свободных нишах аэрогрилей, упакованных в заводские коробки.

Позднее 19-летний гражданин Финляндии поместил 50 пачек сигарет за обшивку подрулевого пространства и в блок управления мультимедийной системой.

В третьем случае 15 пачек сигарет были обнаружены за обшивкой багажника транспортного средства в районе топливного бака. Перемещение товара осуществлялось гражданином Финляндии 1955 года рождения.

В отношении трёх граждан возбуждены дела об административных правонарушения. Санкции предусматривают наложение административного штрафа, конфискацию товаров.

Ранее в Пулково у пассажира обнаружили ювелирные украшения стоимостью 2 млн рублей.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ

Теги: табак, таможня
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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