В Новокузнецке раскрыли убийство криминального авторитета в 2018 году

Следователи вышли на преступников, сейчас подозреваемые арестованы.

Раскрыто убийство криминального авторитета в 2018 году в Новокузнецке. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России. Известно, что подозреваемые по уголовному делу арестованы. Речь и дет о преступлении, совершенном в июле 2018 года. Тогда местные СМИ сообщали об устранении одного из лидеров банды "Запсибовские" Александра Жестокова. Говорилось, что киллер застрелил жертву в баре "Джамбул", где тот праздновал выход из колонии. Мужчина отбывал наказание за организацию преступного сообщества и участия в нем, а также вымогательство и убийство. В то время правоохранительные органы не смогли выйти на след лиц, причастных к ликвидации человека. В результате предварительное следствие было приостановлено.

При повторном изучении материалов удалось установить ДНК-профиль предполагаемого преступника, принадлежащий жителю Краснодарского края. Его задержали и доставили в Кемерово. пресс-служба СК РФ

Полиция установила, что в июле 2018 года один из организаторов убийства, движимый личной неприязнью к жертве, предложил своему знакомому совершить убийство за 1,5 миллионов рублей. Заказчик передал исполнителю пистолет с девятимиллиметровым калибром, а также боеприпасы к оружию и аванс. Получив заказ на организацию убийства, мужчина приискал киллера, пообещав тому выплатить 750 тысяч рублей. В ночь на 27 июля 2018 года киллер прибыл в кафе на проспекте Металлургов и несколькими выстрелами в спину застрелил Александра Жестокова. Сейчас все фигуранты расследования проходят по части 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 и пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ.

В отношении каждого фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает собирать и закреплять доказательства по делу. пресс-служба СК РФ

Следователями задержан житель Петербурга, подозреваемый в публичном оправдании терроризма.

Фото и видео: Telegram / следком