В Пулково у пассажира обнаружили ювелирные украшения стоимостью 2 млн рублей

Как пояснил мужчина, украшения ему подарили родители, о необходимости их декларировать он ничего не знал.

Незаконный ввоз ювелирных украшений пресекли таможенники в аэропорту Пулково. Ожерелья и браслет со вставками из бриллиантов и фианитов на общую стоимость более 2 миллионов рублей обнаружили в багаже у гражданина Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина прибыл в Петербург из Стамбула. Для прохождения таможенного контроля выбрал "зелёный" коридор. В ходе таможенного контроля у пассажира были обнаружены драгоценности. Как пояснил мужчина, украшения ему подарили родители, о необходимости их декларировать он ничего не знал.

Экспертиза показала, что изделия, перемещаемые нигерийцем, изготовлены из золота 585 и 750 пробы и оцениваются в 2 174 133,88 рублей. В действиях гражданина Нигерии усматриваются признаки контрабанды.

Ранее выборгская таможня изъяла партию товаров люксовых брендов.

Фото: СЗТУ