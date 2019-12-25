Выборгская таможня изъяла партию товаров люксовых брендов

Перевозивший одежду, обувь и сумки водитель заявил, что не был знаком с правилами декларирования.

Сотрудники Выборгской таможни пресекли ввоз в РФ крупную партию незадекларированных брендовых вещей. Об этом сообщила пресс-служба в Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Водитель легкового автомобиля ехал в Россию из Финляндии через таможенный пост МАПП Торфяновка. В машине были найдены коробки и пакеты с одеждой, обувью и сумками брендов Michael Kors, MaxMara, Hugo Boss и др. В общей сложности таможенники изъяли 89 позиций.По словам водителя, он приобрёл все вещи онлайн-магазине в Швеции для родственниц и знакомых. Также он заявил, что не был знаком с правилами декларирования.

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Стоимость товара пока устанавливается. Возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково таможенники обнаружили марихуану у пассажира.

Фото: Пресс-служба СЗТУ