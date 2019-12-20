В Пулково таможенники обнаружили марихуану у пассажира

В багаже пассажира, который прибыл в Петербург из Бангкока через Дубай, нашли наркотики. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.
Прибывший пассажир для прохождения таможенного контроля выбрал "зелёный" коридор. При досмотре багажа авиапассажира таможенники обнаружили пакет с растительным веществом внутри. Экспресс-анализ установил, что это марихуана.
Таможенная экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим средством – каннабис (марихуана) общей массой 0,83 грамма.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств".
Ранее в Пулково в багаже пассажирки выявили контрабандные Cartier и Bvlgari.
Фото: пресс-служба СЗТУ
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