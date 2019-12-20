В Пулково таможенники обнаружили марихуану у пассажира

В багаже гражданина, долгое время путешествовавшего по экзотическим странам, обнаружено наркотическое средство.

В багаже пассажира, который прибыл в Петербург из Бангкока через Дубай, нашли наркотики. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Прибывший пассажир для прохождения таможенного контроля выбрал "зелёный" коридор. При досмотре багажа авиапассажира таможенники обнаружили пакет с растительным веществом внутри. Экспресс-анализ установил, что это марихуана.

Таможенная экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим средством – каннабис (марихуана) общей массой 0,83 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств".

Ранее в Пулково в багаже пассажирки выявили контрабандные Cartier и Bvlgari.

Фото: пресс-служба СЗТУ