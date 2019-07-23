В Пулково в багаже пассажирки выявили контрабандные Cartier и Bvlgari

Рыночная стоимость превышает три миллиона рублей.

Контрабандные Cartier и Bvlgari выявили таможенники в аэропорту Пулково. Подробности сообщила пресс-служба СЗТУ.

Прибывшая авиарейсом из Дубая в Петербург гражданка пыталась незаконно ввезти на территорию ЕАЭС ювелирные украшения. При проведении таможенного контроля с использованием рентгенотехники внимание таможенникам привлекло изображение коробок и их содержимого. В багаже находились часы Cartier и браслет Bvlgari, а также браслет Cartier на руке пассажирки.

По заключению экспертизы оба браслета выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов и рубеллитов. Часы также из золота 750 пробы с бриллиантовыми вставками. Рыночная стоимость превышает три миллиона рублей.

Изделия из драгоценных металлов включены в "Перечень стратегически важных товаров и ресурсов". Частью 1 статьи 226.1 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов.

Ранее балтийская таможня передала в суд уголовное дело по контрабанде 3 тысяч бутылок алкоголя.

Фото: пресс-служба СЗТУ