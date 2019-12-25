Балтийская таможня передала в суд уголовное дело по контрабанде 3 тысяч бутылок алкоголя

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ.

Балтийская таможня завершила расследование уголовного дела по факту незаконного перемещения алкогольной продукции через таможенную границу в крупном размере. Подробности сообщила пресс-служба СЗТУ.

Должностными лицами таможенного поста "Лесной порт" в контейнере была обнаружена алкогольная продукция, спрятанная среди личных вещей. Было установлено, что россиянка организовала контрабанду более трёх тысяч бутылок алкоголя стоимостью более 1 миллиона рублей, что является крупным размером.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ. За данное преступление предусматривается наказание в виде штрафа в размере до миллиона рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее полмиллиона пачек контрабандных сигарет изъяли таможенники в Петербурге.

Фото: пресс-служба СЗТУ