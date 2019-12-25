СМИ сообщило статистику по распитию спиртных напитков в России за 2026 год.

Потребление алкоголя в России в августе снизилось до минимума с 1996 года. Соответствующие сведения огласили журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на статистические сведения. В СМИ уточнили, что с начала 2026 года местные жители стали пить спиртные напитки на 0,54 литра меньше. Данный показатель достиг отметки в 7,52 литра на душу населения за последние 12 месяцев.

В среднем в Москве в среднем местный житель пил 4,45 литра, а петербуржец — 5,94 литра. на территории Новосибирской области за этот же период население употребляло по 7,75 литра на человека, в Татарстане — 9,81 литра, а в Свердловской области — 9,85 литра. Ранее минимум потребления алкогольной продукции отмечался в России только в 1996 году. Тогда уровень держался на отметке в 7,5 литра в расчете на каждого человека.

Напомним, что в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе. Она учитывает в себе только официальные продажи спиртного. Согласно научным исследованиям, в 1990-х годах в стране значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор. В отдельные годы эта отрасль занимала около двух третей в продажах.

Потребление алкоголя в Ленобласти достигло 8,49 литра чистого спирта на человека.

Фото: Piter.tv