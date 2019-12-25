Потребление алкоголя в Ленобласти достигло 8,49 литра чистого спирта на человека

В Ленобласти за год вырос показатель потребления алкоголя на душу населения.

В Ленинградской области за год выросло потребление алкоголя в пересчете на чистый спирт. В сентябре 2026 года показатель составил 8,49 литра на человека против 7,75 литра за аналогичный период 2025 года. Рост достиг 8,7 %, следует из данных Минздрава России, опубликованных ТАСС.

Ленобласть оказалась в числе четырех российских регионов, где зафиксировали увеличение показателя. Помимо нее, рост отмечен в Татарстане, Еврейской автономной области и Карачаево-Черкесии.

Наиболее заметное изменение произошло в Татарстане: потребление увеличилось с 8,5 до 9,63 литра чистого спирта на человека, или примерно на 11,8 %.

В Еврейской автономной области показатель вырос с 14,88 до 15,4 литра, а в Карачаево-Черкесии — с 2,63 до 2,73 литра.

В Ленобласти с 1 сентября начали продавать алкоголь с 11:00.

Фото: Piter.tv