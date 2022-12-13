По предварительной оценке, стоимость нелегальной товарной партии превышает 48 миллионов рублей.

Полмиллиона пачек контрабандных сигарет изъяли таможенники в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Сигареты без российских акцизных марок обнаружили в офисных и складских помещениях. Таможенники обнаружили и изъяли более 479 тысяч пачек сигарет различных популярных торговых марок. Согласно информации на упаковках, табачная продукция произведена в ОАЭ, Швейцарии, Болгарии, США, Сербии и Беларуси. По предварительной оценке, стоимость нелегальной товарной партии превышает 48 миллионов рублей.

По данным фактам могут быть возбуждены уголовные дела по статьям 171.1 УК РФ (хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции без маркировки), 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий).

С начала 2023 года сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли из оборота два миллиона пачек сигарет.

В апреле выборгские таможенники нашли в колесе автомобиля 100 пачек сигарет.

Фото: пресс-служба СЗТУ