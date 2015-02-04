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Пожилая женщина попала под колеса велосипеда и получила переломы в Купчино
Сегодня, 13:04
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Пожилая женщина попала под колеса велосипеда и получила переломы в Купчино

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Виновника аварии разыскивают.

В Купчино в Петербурге произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По данным источника, вечером 13 июля на Софийской улице во Фрунзенском районе была сбита 83-летняя местная жительница. У нее зафиксировали в Елизаветинской больнице компрессионный перелом трех грудных позвонков. 

Виновника аварии разыскивают, в 7-м отделе полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Ранее мы сообщили о том, что мотоцикл сбил самокатчика на Московском проспекте. В результате байкер погиб на месте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, купчино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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