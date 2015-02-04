Пожилая женщина попала под колеса велосипеда и получила переломы в Купчино

Виновника аварии разыскивают.

В Купчино в Петербурге произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По данным источника, вечером 13 июля на Софийской улице во Фрунзенском районе была сбита 83-летняя местная жительница. У нее зафиксировали в Елизаветинской больнице компрессионный перелом трех грудных позвонков.

Виновника аварии разыскивают, в 7-м отделе полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что мотоцикл сбил самокатчика на Московском проспекте. В результате байкер погиб на месте.

Фото: Piter.TV