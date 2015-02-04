Автопрокат в России: куда поехать и какую машину арендовать этим летом

Хотя российские рынки покинули некоторые международные гиганты автопроката, разнообразие предложений остаётся большим.

Летний отдых на машине – отличная возможность познакомиться с новыми местами, не тратя долгие часы за рулём. Сегодня многие предпочитают прилететь или приехать на поезде в выбранный город, а затем воспользоваться услугами проката автомобиля. Такой подход помогает сэкономить время и нервы, особенно если путешествие планируется с семьёй.

Хотя российские рынки покинули некоторые международные гиганты автопроката, разнообразие предложений остаётся большим. Потребителям доступны различные классы транспортных средств: от компактных седанов и недорогих кроссоверов до просторных джипов и семейных минивенов, а также экзотические кабриолеты и мускулистые спорткары. О том, куда поехать и какую машину арендовать этим летом, рассказал портал 110km.ru.

Калининград

Идеальное место для изучения Балтики и красот Куршской косы. Любители экономии выбирают бюджетные варианты типа Lada Granta, Daewoo Matiz или Renault Logan (примерно от 2300 руб./сутки). Семьям подойдёт BAIC U5 Plus или Hyundai Solaris (от 3300 руб./сутки). Желающие почувствовать себя настоящими звездами могут арендовать элегантный родстер BMW Z4 или культовый кабриолет Ford Mustang (от 12 до 18 тысяч рублей в сутки).

Мурманск

Это идеальное направление для северного туризма: Северное сияние зимой, экстремальные пейзажи Териберки летом и незабываемая рыбалка круглый год. Путешественникам предлагаются проверенные временем внедорожники, такие как Lada Niva или Renault Duster (от 3500 руб./сутки), способные преодолеть любые дороги. Можно договориться о специальных маршрутах в труднодоступные места полуострова Рыбачий или посёлка Дальние Зеленцы дополнительно за 3 тысячи рублей. Автомобилистам доступен классический УАЗ "Буханка" (от 3000 руб./сутки) или комфортный Toyota Land Cruiser Prado (от 8000 руб./сутки).

Москва

Передвижение по столице проще и выгоднее осуществлять общественным транспортом, но если предстоит поездка за пределы МКАД, разумно арендовать кроссовер. Хорошим выбором станет Hyundai Creta или Haval Jolion (от 3000 руб./сутки, недельная аренда обойдётся в 21 тысячу рублей). Бывают и супербюджетные варианты, такие как легендарный ВАЗ-2106 (всего за 900 руб./сутки) или современная Lada Granta (1500 руб./сутки). Любителей эксклюзивных решений ждут электрические внедорожники Hongqi EHS-9 (от 12000 руб./сутки), классические Mercedes-Benz G-класса (от 24000 руб.) или впечатляющие электромобили, такие как Xiaomi SU7 Max (29000 руб./сутки), кабриолет Bentley Continental (65000 руб./сутки) и спортивный Porsche 911 Turbo S (целых 90000 руб./день).

Казань

Этот гостеприимный город станет идеальной базой для экскурсий по Татарстану и Волге. Минимальный тариф предлагает Datsun mi-DO или популярная Lada Granta (около 2800 руб./сутки). Крупным семьям и компаниям рекомендуется рассмотреть просторный Lada Largus (от 3000 руб.). Более дорогие опции включают Hyundai Solaris (от 3800 руб./сутки), Hyundai Creta (от 4300 руб.) и премиальную модель Geely Monjaro (от 10000 руб.).

Сочи

Автомобиль в Сочи даёт свободу выбора: пляжи, горные маршруты, достопримечательности. Экономичным решением будут подержанные Lada Granta или Renault Logan (от 1100 руб./сутки). Комфорт обеспечит новый Omoda S5 или "Москвич 3" (от 3000 руб./сутки). Для статуса или впечатлений доступны Toyota Land Cruiser Prado (от 11500 руб./сутки) и гиперкар Ferrari SF90 Stradale (почти 250000 руб./сутки).

Екатеринбург

Город идеально подходит для знакомства с Уральскими горами и местным колоритом. Для асфальтового покрытия рекомендуются Hyundai Solaris или Kia Cerato (от 2100 руб./сутки, неделя — от 14700 руб.). Тем, кто планирует покорять бездорожье, лучше выбирать кроссоверы, такие как Chery Tiggo 4 Pro (от 4000 руб./сутки) или Renault Kaptur (от 4500 руб./сутки). Настоящим искателям приключений подойдет Tank 300 (от 10000 руб./сутки), а вот престижный Toyota Land Cruiser Prado потребует затрат в размере минимум 15000 рублей ежедневно.

Новосибирск

Новосибирск – крупнейший сибирский мегаполис и удобная база для исследования Алтайского края. Здесь представлен широкий спектр марок и низкие цены по сравнению с Барнаулом. Туристам предложат Kia Rio или Skoda Rapid с автоматом (от 3000 руб./сутки). Полностью готовый к приключениям Hyundai Creta обойдётся в 4500 рублей в сутки, свеженький Omoda C5 – столько же. Microbus Toyota Alphard арендуется за 7000 руб./сутки, а серьёзный внедорожник Tank 500 — за 15000 рублей.

Красноярск

Регион славится своими природными достопримечательностями: знаменитые красноярские Столбы, величественный Енисей и бескрайняя тайга. Отличный дорожный просвет необходим для полноценного отдыха. Популярные варианты включают Lada Niva Travel и Renault Duster (от 3800 руб./сутки). За мощным пикапом Great Wall Poer King Kong придётся выложить от 6500 рублей, а за современный танк Tank 500 — не меньше 16000 рублей. Альтернативой может стать японский любимец туристов Toyota Land Cruiser 200 (от 10000 руб./сутки) или Mitsubushi Pajero Sport (от 6000 руб./сутки).

Иркутск

Именуемый воротами Байкала, Иркутск привлекает возможностью посетить уникальное озеро. Тут туристы часто останавливают свой выбор на надёжных кроссоверах, таких как Toyota RAV4 (около 7500 руб./сутки) или правом рульном Subaru Forester III поколения (всего 4500 руб./сутки). Причина низких цен на праворульные машины проста: подавляющее большинство автопрокатов на востоке ориентированы именно на правый руль. Большой семиместный Nissan Serena обойдётся всего в 4000 рублей, а гибридный Toyota Prius – от 3000 рублей в сутки.

Владивосток

Приморский край удивляет красотой японской культуры и неповторимыми ландшафтами. Автомобиль здесь – незаменимый помощник для полного погружения в местные красоты. Самым популярным выбором остаётся универсальный Toyota Corolla различных поколений (от 2000 руб./сутки). Те, кому важны современность и комфорт, могут оценить новенькую Kia Seltos (от 4000 руб./сутки). Премиальные автомобили, такие как Toyota Land Cruiser Prado (от 10000 руб./сутки), Land Cruiser 200 (от 12000 руб./сутки) и представительский Lexus GX460 (от 15000 руб./сутки), позволят комфортно путешествовать по региону.

Петропавловск-Камчатский

Один из самых труднопреодолимых регионов России требует наличия мощного автомобиля с полным приводом. Лучшими помощниками становятся старые добрые внедорожники, такие как Mitsubishi Delica, ставшие символом Камчатки. Такие машины выполняют роль не только транспорта, но и временного жилища для путешественников. Их аренда начинается от 6000 рублей в сутки.

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Фото: Unsplash (Sergei Wing)